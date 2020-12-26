فوز مركز شباب كوم حماده ودسوق والحامول وبلطيم والصيد وسمنود بالقسم الثالث

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
نيرمين خضر
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اسفرت نتائج الاسبوع الخامس من دوري القسم الثالث - المجموعة الثامنة - من دوري القسم الثالث

غوز فريق سيدي غازي علي الزعفران بهدف نظيف، وقد اهدر الزعفران ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز فريق سيدي غازي.

وفاز مركز شباب كوم حماده برباعية نتظيفه على فريق اتحاد بسيون.


وفاز فريق الحامول بثلاثة اهداف مقابل هدفين لصالح سبورتنج كاسل، لينجح الحامول في خطف الثلاث نقاط.

خسر فريق مطوبس امام فريق دسوق بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيده الي 5نقاط.

وتعادل فريق نادي كوم حماده امام فريق عثماثون، بهدف لكل فريق، ويحصل كل فريق علي نقطة وحيدة

وفاز فريق بلطيم علي فريق شباس الشهداء بهدفين مقابل هدف، ليحتل بلطيم المركز الرابع برصيد 10نقاط

هزم فريق سمنود فريق الحنفي بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيدة الي10نقاط وياتي خلفة فريق بلطيم

بينما فاز فريق صيد المحلة علي فريق سيدي سالم بهدفين نظيفين، ليتربع علي قمة جدول ترتيب الدوري العام برصيد15نقطة

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