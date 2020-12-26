ريتا حايك تحتفل بعيد الميلاد بأجواء عائلية

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نشرت الممثلة اللبنانية ​ريتا حايك​ صورة عائلية تجمعها بزوجها وابنها، وظهرت بجانبهم شجرة الميلاد، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



ووجّهت ريتا من خلال الصورة معايدة للجمهور بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين ممن أثنوا على إطلالتها المبهجة.



وكانت ريتا حايك قد احتفلت خلال الفترة الأخيرة بعيد ميلاد ابنها ونشرت صورة عائلية لها ولزوجها مع طفلهما، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، اذ أظهرت الصورة سعادتهما بالمناسبة، وأمامهما قالبي حلوى.