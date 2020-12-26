عاجل - تعافي موسيماني من فيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الإعلامي أحمد شوبير تعافي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل تويتر :"مستر موسيماني حمد الله علي السلامه العينه سلبيه".

وكان موسيماني قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة الفريق الأحمر أمام غزل المحلة، حيث تغيب عن مباراتي المحلة في الدوري وسنيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يعود موسيماني إلى قيادة تدريبات الأهلي المقبلة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الاثنين على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

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