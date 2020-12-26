فوز ناصر ملوي والفكرية والقيس في القسم الثالث بمجموعة أسيوط

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اختتمت منافسات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة والتي تشرف عليها منطقة أسيوط لكرة القدم والتي اقيمت مساء اليوم السبت.



في البداية فاز فريق ناصر الفكرية، على نظيره مركز شباب سمالوط، بهدفين لهدف، في مباراة جمعت بينهما علي ملعب الأول بمدينة أبوقرقاص.



في حين تعادل فريق الهنداو، مع ضيفه مركز شباب مغاغه، بهدفين لكل فريق، في لقاء شهده ملعب الهنداو بالداخلة.



كما فاز فريق مركز شباب ناصر ملوي، علي ضيفه ملوي، بهدف نظيف، في مباراة اقيمت على ملعب ناصر ملوي.



وفاز فريق القوصية، علي فريق بني مزار، بهدفين نظيفين، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مطاي.



وضمن رابع مباريات الجولة حقق فريق مركز شباب الخارجة الفوز على مضيفه الوليدية، بهدفين لهدف، بلقاء اقيم على ملعب الأول.



وضمن ختام مباريات الجولة خسى فريق الوادي الجديد من ضيفه مركز شباب القيس بهدفين لهدف.



ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الرابعة :.



1- ناصر الفكرية "9 نقاط"

2-مركز شباب القيس "8 نقاط"

3- القوصية "7 نقاط"

4- مركز شباب ناصر ملوي "7 نقاط"

5- مركز شباب الخارجة "7 نقاط"

6 - مركز شباب مغاغة "7 نقاط"

7- نادي ملوي "6 نقاط"

8 - الوليدية "6 نقاط"

9 - الهنداو "4 نقاط"

10- مركز شباب سمالوط "4 نقاط"

11- بني مزار "3 نقاط"

12 - الوادي الجديد "بلا نقاط"