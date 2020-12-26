نواب التنسيقية يتسلمون كارنيهات العضوية اليوم للاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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استقبل المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فور وصولهم لمقر البرلمان، بعد أن وافقت أمانة مجلس النواب علي حضورهم معًا اليوم، لاستخراج كارنيهات العضوية. كما قام باصطحابهم فى جولة تفقدية بأروقة المجلس.

تضمنت الجولة متحف البرلمان، حيث مقتنياته التي تضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات في تاريخ الإنسانية، كما يضم المتحف في جنباته مقتنيات ترجع إلى مختلف العصور، إضافةً إلي ما يعرضه من هدايا تذكارية تم تقديمها إلى مجلس الشعب ذاته.

وقام نواب التنسيقية باستكمال إجراءات تسلم كارنيهات العضوية، لتكون الخطوة الأولى في الاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد، سوف يعكس طموحات وآمال الناخبين الذين آمنوا بالتنسيقية باعتبارها سياسة بمفهوم جديد.


وكان قد أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب الجدول الزمني لحفل استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(20212026) بنظامي الفردي والقائمة، ليكون على مدار (6) أيام، بدءًا من الثلاثاء الماضي..

وأكد المستشار محمود فوزي أنه نظرًا للاجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالامانة العامة والإعلاميين، قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم اجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة ايام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعًا للتزاحم،على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).

وأوضح أمين عام مجلس النواب أنه سيتم استقبال الاعضاء المنتخبين القائمة والفردي، وفقًا للمواعيد الآتية:

أولا: أعضاء المجلس بنظام القائمة سيتم استقبالهم، كالآتي:

-الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب.
- الأربعاء23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب.
- الخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب.

ثانيا: أعضاء المجلس بالنظام الفردي سيتم استقبالهم، كالآتي:

- الاحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة،الجيزة، القليوبية،الاسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب.

- الاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس،الشرقية،الدقهلية،دمياط،الغربية،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب.

الثلاثاء 29ديسمبر: نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف،المنيا،اسيوط،سوهاج،قنا،الاقصر،اسوان،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.

وناشدت الأمانة العامة النواب الجدد الالتزام بالأيام المحددة لكل منهم، وفقا للجدول الزمني المعلن، منعًا للتزاحم.
نواب التنسيقية يتسلمون كارنيهات العضوية اليوم للاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد
نواب التنسيقية يتسلمون كارنيهات العضوية اليوم للاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد
نواب التنسيقية يتسلمون كارنيهات العضوية اليوم للاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد
نواب التنسيقية يتسلمون كارنيهات العضوية اليوم للاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد
نواب التنسيقية يتسلمون كارنيهات العضوية اليوم للاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد
نواب التنسيقية يتسلمون كارنيهات العضوية اليوم للاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد
نواب التنسيقية يتسلمون كارنيهات العضوية اليوم للاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد
نواب التنسيقية يتسلمون كارنيهات العضوية اليوم للاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد
نواب التنسيقية يتسلمون كارنيهات العضوية اليوم للاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد
نواب التنسيقية يتسلمون كارنيهات العضوية اليوم للاستعداد لبرلمان بمفهوم جديد

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