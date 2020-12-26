قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات المصرية بالكلية الحربية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع يوتيوب، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات المصرية بالكلية الحربية.

وصدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين والحاصلات على الدراسات العليا (دبلومة الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراه) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية والذى أشار فيه إلى التخصصات والشروط المطلوبة.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل يرجي زيارة موقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية وهو ( tansiq.mod.gov.e ).

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 5 ساعات

إغلاق طريق القصير اتجاه قفط بسبب التقلبات الجوية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ ساعتين

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ ساعتين

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يتعرض لإصابة في مران اليوم

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

منذ أقل من ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 20 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 6 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعة و 28 دقيقة

الكشف عن نتيجة مسحة موسيماني وثلاثي الأهلي خلال ساعات

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

05:01 م

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

06:02 م

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

05:31 م

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

04:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن