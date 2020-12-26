قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات المصرية بالكلية الحربية

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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع يوتيوب، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات المصرية بالكلية الحربية.



وصدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكلية الحربية من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين والحاصلات على الدراسات العليا (دبلومة الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراه) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2021.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية والذى أشار فيه إلى التخصصات والشروط المطلوبة.



ولمعرفة مزيد من التفاصيل يرجي زيارة موقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية وهو ( tansiq.mod.gov.e ).

