فوز العامرية والبترول والترام وتعادل مياة البحيرة ورشيد بالقسم الثالث



ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- المجد 11 نقطه

2- بترول الاسكندريه 11 نقطه

3- الترام 11 نقطه

4- نهضه العامريه 10 نقاط

5- بدر 8 نقاط

7- مياه البحيره 7 نقاط 6- حوش عيسي 6 نقاط

8- شباب المعمورة 6 نقاط

9- شباب القباري 6 نقاط

10- ايتاي 4 نقطة

11- كفر بولين 4 نقاط

12- شباب العبور 3 نقاط

13- شباب الدلنجات 3 نقاط

15- رشيد 3 نقاط 14- غزل كفر الدوار 2 نقطتين

16ام في بي نقطة وحيدة

أسفرت نتائج الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الحادية عشر للقسم الثالث عن تعادل المجد مع كفر بولين بهدف لكل فريق، والقباري مع بدر بدون أهداف.وحقق فريق نهضة العامرية فوزا مستحقا على حساب فريق الدلنجات بهدفين نظيفين، وحسم التعادل السلبي لقاء مياة البحيرة مع رشيد.وحقق فريق اسكندرية للبترول الفوز على مركز شباب المعمورة بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة تغلب الترام على مركز شباب حوش عيسى.وتأجل غزل كفر الدوار مع ايتاى البارود والعبور مع M.V.B .