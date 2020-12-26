الاقصر يكتسح وادي النيل بسداسية وتعادل قوص والزهراء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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انتهت منذ قليل مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثالث، والتي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق نادي الاقصر علي نظيره فريق نادي وادي النيل بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول.

فيما نجح فريق نادي المدينة المنورة في مواصلة الانتصارات وتحقيق فوز هام علي فريق نادي الهلال برباعية مقابل هدفين.

وحقق فريق نادي النصر للتعدين فوز صعب علي فريق جمهورية دراو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول .

واستطاع فريق مركز شباب ادفو تحقيق فوز هام علي نظيره فريق شبان مسلمين اسنا، بهدفين دون د، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الأخير.

وواصل فريق التحرير نتائجه المميزة ونجح في الفوز علي فريق ابو الريش العنيد بهدفين دون رد.

واختتم مباريات الجولة بمواجهة فريق نادي قوص أمام مركز شباب الزهراء والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب المجموعة

1_الاقصر 9 نقاط
2_المدينة المنورة 9 نقاط
3_شباب ادفو7 نقاط
4_التحرير 7 نقاط
5_التعدين 7 نقاط
6_وادي النيل 6 نقاط
7_شبان اسنا 4 نقاط
8_ابو الريش 3 نقاط
9_ دراو نقطة
10_قوص نقطة
11_الهلال نقطة
12_الزهراء نقطة

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