وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الاخبار المتداولة عن تأجيل الدراسة والامتحانات مزورة وغير صحيحة بهدف إثارة الرأي العام.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الوزارة حال اتخاذ أي قرار يتم الإعلان عنه سريعًا، مشددًا على أن الدراسة مستمرة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.



وتابع وزير التعليم العالي، أن هناك أنظمة لتعويض أي أستاذ جامعي أو طالب يعاني من وعكة صحية ويطلب تأجيل الامتحانات له، معقبًا: "لا يوجد داعي للقلق لأن الوزارة تضع سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي".



ونوه، بأن إنشاء جامعة الغردقة في البحر الأحمر يأتي في إطار خطة الدولة المتقدمة للتعليم المجاني.



وأكد، أنه وفقًا لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وبمتابعة يومية من الرئيس السيسي تم الاستعداد للموجة الثانية لكورونا منذ شهرين بإعداد الكوادر الطبية والتمريض وتوفير كافة المستلزمات الطبية، ومع زيادة الأعداد تقرر فتح 25 مستشفى جامعي بأكثر من 5 آلاف سرير على مستوى الجمهورية، مع الاهتمام بتوافر المستلزمات الطبية لأكثر من شهرين، وهناك تنظيم كامل خلف وزارة الصحة للتعامل مع أزمة كورونا.

