وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الاخبار المتداولة عن تأجيل الدراسة والامتحانات مزورة وغير صحيحة بهدف إثارة الرأي العام.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الوزارة حال اتخاذ أي قرار يتم الإعلان عنه سريعًا، مشددًا على أن الدراسة مستمرة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وتابع وزير التعليم العالي، أن هناك أنظمة لتعويض أي أستاذ جامعي أو طالب يعاني من وعكة صحية ويطلب تأجيل الامتحانات له، معقبًا: "لا يوجد داعي للقلق لأن الوزارة تضع سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي".

ونوه، بأن إنشاء جامعة الغردقة في البحر الأحمر يأتي في إطار خطة الدولة المتقدمة للتعليم المجاني.

وأكد، أنه وفقًا لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وبمتابعة يومية من الرئيس السيسي تم الاستعداد للموجة الثانية لكورونا منذ شهرين بإعداد الكوادر الطبية والتمريض وتوفير كافة المستلزمات الطبية، ومع زيادة الأعداد تقرر فتح 25 مستشفى جامعي بأكثر من 5 آلاف سرير على مستوى الجمهورية، مع الاهتمام بتوافر المستلزمات الطبية لأكثر من شهرين، وهناك تنظيم كامل خلف وزارة الصحة للتعامل مع أزمة كورونا.

أخبار تهمك

تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

منذ 39 دقيقة

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن نتيجة مسحة موسيماني وثلاثي الأهلي خلال ساعات

منذ 40 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يتعرض لإصابة في مران اليوم

منذ ساعة و 8 دقيقة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 20 ساعة

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ 9 دقائق

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

05:01 م

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

05:31 م

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

04:25 م

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

02:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن