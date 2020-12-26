التشكيل الرسمي لقمة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب ستاد الملك فهد الدولي.

تشكيل الهلال:
حبيب الوطيان، أمير كردي، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، محمد البريك، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، أندريا كاريلو، بافتيمبي جوميز

وعلى مقاعد البدلاء..
عبدالله الجدعاني، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، محمد كنو، هتان باهبري، حمد العبدان، سيباستيان جيوفينكو، صالح الشهري، عمر خربين


وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
مارسيلو جورهي، سعود عبدالحميد، زياد المولد، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، كريم الأحمدي، عبدالاله المالكي، رومارينهو، عبدالرحمن العبود، بريجوفيتش، عبدالعزيز البيشي

وعلى مقاعد البدلاء..

فواز القرني، حمدان ، الجبرين ، عمر هوساوي ، ال منصور، السواط ، فهد المولد، السميري ، هارون كمارا

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز  الخامس برصيد 14 نقطة.

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