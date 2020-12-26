للطلاب.. كيف تحمى نفسك وزملاءك من فيروس كورونا؟

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تشهد مصر ارتفاعا ملحوظا فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بشكل يومى، لا سيما بعد بداية الموجة الثانية من الجائحة العالمية، التى تضرب الكثير من الدول، بشكل أشد فتكا وضراوة من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى.



وفى ظل الانتشار السريع للفيروس، شددت الحكومة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، التى سبق وأعلنتها وزارة الصحة والسكان، للوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره بين المواطنين، ومن ثم تسهل عملية السيطرة عليه، وفى مقدمة تلك الإجراءات ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، وغيرها، منعا لانتقال العدوى من شخص لآخر.



ومع استمرار العملية التعليمية فى مختلف المدارس دون توقف، شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من جانب الطلاب وجميع العاملين بالعملية التعليمية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" عدد من النصائح والإرشادات التى وضعتها وزارة الصحة والسكان لحماية الطلبة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19":



شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة غسل اليدين فى حالات عدة تتمثل فى:



- عند الوصول إلى المدرسة.



- بعد اللعب فى الخارج.



- بعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية.



- عند الدخول إلى دورات المياه، والخروج منها.



- قبل وبعد تناول الطعام.



- بعد السعال أو العطس.



- قبل مغادرة المدرسة.



- عند اتساخ الأيدى.



وينبغى غسل اليدين بالماء والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية، للوقاية من فيروس كورونا.



كما ألزمت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، أطراف العملية التعليمية، بارتداء الكمامات، وخصوصا الطلاب، وفى حالة عدم التزام أى طالب بارتداء الكمامة فى المدرسة، يتم اتخاذ إجراءات عدة حياله، إذ إنه فى البداية يتم توجيه إنذار أول، للطالب الذى لا يلتزم بارتداء الكمامة أثناء تواجده فى المدرسة، وفى حالة تكرار الطالب لنفس المخالفة، وعدم التزامه بارتداء الكمامة، يتم توجيه إنذار ثانٍ له، ووإذا تكرر الأمر بعد إنذار الطالب مرتين، ولم يلتزم بارتداء الكمامة، لا يسمح له بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولى الأمر، وتحرير إقرار كتابى بالتزام الطالب بارتداء الكمامة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة جميع الطلاب.



وفى بداية العام الدراسى الحالى، أصدرت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، إرشادات وقائية، تضمنت كيفية الحماية من فيروس كورونا أثناء الدراسة، عن طريق غسل الأيدى باستمرار، وعدم وضع اليدين على الوجه، وتغطية الوجه عند العطس أو الكحة، وعدم استخدام الطالب لأدوات الغير، والتواصل مع المعلم عند شعور الطالب بأى تعب أو أعراض.



كما وجهت الوزارة نصائح عدة لأولياء الأمور، لحماية أبنائهم من فيروس كورونا، من خلال اختيار الأكل الصحى الذى يقدم لهم ما يحتاجونه من عناصر غذائية، وتشجيعهم على الرياضة والنظافة لوقايتهم، وتجنب إرسالهم للمدرسة إذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم، ومساعدتهم على الاهتمام بصحتهم طول الوقت.



ولحماية الطلاب من فيروس كورونا أثناء فترة تواجدهم فى المدرسة، شددت الوزارة على تنظيف المدرسة جيدا، وتعقيم أدوات الطلاب، وتهوية الفصول جيدا، والحفاظ على مسافات آمنة بين الطلاب، وقياس حرارة جميع الطلاب كل صباح، وتذكرة الطلاب دائما بالإرشادات الوقائية.





إحصائيات كورونا فى مصر



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108 آلاف، و985 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى بيان، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 49 حالة جديدة.



وأكد البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 130 ألفا، و126 حالة، من بينهم 108 آلاف، و985 حالة تم شفاؤها، و7309 حالة وفاة.