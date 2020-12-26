وزير التعليم العالي يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الجامعات

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم لمناقشة الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، منوهًا بأنه تم الاطمئنان من رؤساء الجامعات على انهاء كافة الاستعدادات لامتحانات منتصف العام.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للفيوم، اليوم السبت، أنه تم التأكيد مع المحافظين على التنسيق الكامل مع مسئولي وزارة الصحة لتقديم خدمات طبية وتوفير كافة احتياجات مواجهة جائحة كورونا بالمستشفيات الجامعية، وتم التأكيد على توافر كافة الاجراءات والمستلزمات الطبية، وأطقم التمريض، وتم التطرق لبعض الإجراءات الخاصة بالجامعات الأهلية الجديدة، مع استضافة وزير التربية والتعليم للاتفاق على نموذج منصة التعليم التي سيتم تطبيقها على جميع الجامعات اعتبارًا من العام المقبل.



وتابع، أن المجلس وافق على إنشاء جامعة الغردقة بمدينة الغردقة لتمثل البحر الأحمر؛ لتصبح جميع محافظات مصر بها جامعة مصرية حكومية.



وشدد، على أنه سيتم اكتمال العام الدراسي كما هو مخطط له في الجداول الزمنية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية، معقبًا: "أي طالب يمر بضائقة صحية سواء كورونا أو غيره يحق له المطالبة بتأجيل الامتحان"، ولكن العام الدراسي منتظم وقارب على انتهاء الفصل الدراسي الأول، وحتى الآن لا يوجد أي توجه لتأجيل الامتحان.

