الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:31 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن العروض التي تلقاها النجم مصطفى محمد في الفترة الماضية.

وقال سالم في تصريحات لقناة ام بي سي مصر اليوم: "مصطفى محمد تلقى عروضًا من أندية فرنسية وبرتغالية وتركية للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "اللاعب مصطفى محمد تلقى عروضا لا ترقى لطموحات الزمالك فقد جاء العرض الأخير مقابل 3.5 ملايين دولار وهو مبلغ لا نراه مناسبا".

وأضاف: "الزمالك لا يوافق على بيع مصطفى محمد في الوقت الحالي، ولن نبيعه بأقل من 10 ملايين دولار في الفترة التي تلي الأوليمبياد".

واختتم" "النادي بحاجة إلى اللاعب في الفترة الحالية، ولن نفرط في بيعه بأقل من عرض مناسب يرضي جميع الأطراف فالنادي يحتاج إلى كل دولار".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى محمد رياضة الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

منذ 37 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن نتيجة مسحة موسيماني وثلاثي الأهلي خلال ساعات

منذ 38 دقيقة

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ ساعة و 8 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بوكيتينيو يشترط على باريس سان جيرمان من أجل رحيل مبابي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 21 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتعرض لإصابة في مران اليوم

منذ ساعة و 6 دقيقة

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

05:01 م

الزمالك عن بيع مصطفى محمد: "نحتاج إلى كل دولار"

05:31 م

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

04:25 م

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

02:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن