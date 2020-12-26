الأهلي يجري رابيد تيست قبل مواجهة الاتحاد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللاعبون اختبار «رابيد تيست» استعداداً للقاء الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل.

وخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريق مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.

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