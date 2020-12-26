مركز شباب كوم حمادة يفوز علي اتحاد بسيون برباعية بالقسم الثالث

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نجح الفريق الاول لكرة القدم بمركز شباب كوم حمادة تحت قيادة المدير الفني محمد أبو حطب في الفوز علي نادي اتحاد بسيون بدوري الدرجة الثالثة.



حيث بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، وقد بادر مركز شباب كوم حمادة بالهجمات في أحداث المباراة.



وقد تقدم مركز شباب كوم حمادة في الشوط الثاني عن طريق اللاعب محمود غزال عن طريق كرة رائعة، بينما أضاف اللاعب محمود شلش الهدف الثاني .



بينما نجح اللاعب محمود غزال في إحراز الهدف الثالث لمركز شباب كوم حمادة، بينما نجح حسام حسن في اختتام مهرجان الأهداف في الدقائق الأخيرة من أحداث المباراة.

