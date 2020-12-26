انقضاء الدعوي الجنائية لإبراهيم نافع بالوفاة

انقضاء الدعوي الجنائية لإبراهيم نافع بالوفاة
السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:19 م
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي اليوم السبت انقضاء الدعوي الجنائية لابراهيم نافع بالوفاة بتهمة التهرب الضريبي.
صدر القرار برئاسة المستشار مينا عبد الملاك وعضوية المستشارين احمد اللواج وامير الوكيل الرؤساؤ بالمحكمة وامانة سر محمد صبحي.
انه خلال الفترة من 1 1 2000 حتي 30 9 2002 بدائرة بولاق ابو العلا محافظة القاهرة بصفته المسئول عن احدي الجهات الملزمة باحكام الخصم تحت حسب الضريبة "مؤسسة الأهرام الصحفية" لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لاشخاص القطاع الخاص والخاضعين لاحكام الضريبة علي الدخل والتي تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالاوراق
مبلغ 8،403،639 جنيها " ثمانية ملايين واربعمائة وثلاثة الاف وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.
صدر القرار برئاسة المستشار مينا عبد الملاك وعضوية المستشارين احمد اللواج وامير الوكيل الرؤساؤ بالمحكمة وامانة سر محمد صبحي.
انه خلال الفترة من 1 1 2000 حتي 30 9 2002 بدائرة بولاق ابو العلا محافظة القاهرة بصفته المسئول عن احدي الجهات الملزمة باحكام الخصم تحت حسب الضريبة "مؤسسة الأهرام الصحفية" لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لاشخاص القطاع الخاص والخاضعين لاحكام الضريبة علي الدخل والتي تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالاوراق
مبلغ 8،403،639 جنيها " ثمانية ملايين واربعمائة وثلاثة الاف وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.