انقضاء الدعوي الجنائية لإبراهيم نافع بالوفاة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي اليوم السبت انقضاء الدعوي الجنائية لابراهيم نافع بالوفاة بتهمة التهرب الضريبي.


صدر القرار برئاسة المستشار مينا عبد الملاك وعضوية المستشارين احمد اللواج وامير الوكيل الرؤساؤ بالمحكمة وامانة سر محمد صبحي.

انه خلال الفترة من 1 1 2000 حتي 30 9 2002 بدائرة بولاق ابو العلا محافظة القاهرة بصفته المسئول عن احدي الجهات الملزمة باحكام الخصم تحت حسب الضريبة "مؤسسة الأهرام الصحفية" لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لاشخاص القطاع الخاص والخاضعين لاحكام الضريبة علي الدخل والتي تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالاوراق
مبلغ 8،403،639 جنيها " ثمانية ملايين واربعمائة وثلاثة الاف وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.

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