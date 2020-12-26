نتائج مثيرة بالاسبوع الرابع بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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اختتمت اليوم منافسات الاسبوع الرابع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر .

وسقط اهناسيا بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال فى فخ الخسارة على ملعبه أمام فريق مركز شباب ابشواى بقيادة مديره الفنى احمد مصطفى، بهدف نظيف، في مباراة قوية ومليئة بالفرص الضائعة ، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد صوفى لاعب ابشواى بالشوط الاول .

فيما نجح طامية بقيادة مديره الفنى الجديد رمضان رجب فى تحقيق فوزه الأول بالمسابقة وذلك بعد أن حقق فوزا بهدف نظيف على شقيقه اطسا بديريى أبناء الفيوم .

وتعادل الواسطى الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى أمام مضيفه مركز شباب سنورس بنتيجة 1/1 .

وحقق مطرطارس فوزا كبيرا على شقيقه مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/5 ليواصل مطرطارس صدارة المجموعة .

وخسر عاملين غارب مباراته أمام شقيقه سينزو بنتيجة 1/2 .

وخسر راس غارب بقيادة مديره الفنى الجديد علاء سليمان مباراته أمام ابو كساة بنتيجة 1/2 .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - مطرطارس 10 نقاط
2 - ابو كساة 10 نقاط
3 - ابشواى 9 نقاط
4 - سينزو 8 نقاط
5 - طامية 5 نقاط
6 - اهناسيا 4 نقاط
7 - الواسطى 4 نقاط
8 سنورس 4 نقاط
9 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط
10 - اطسا نقطتين .
11 - ببا نقطتين
12 - عاملين غارب نقطتين .
13 - راس غارب صفر .

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