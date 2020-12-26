الهجان وحسين وقاسم يقدمان العزاء في المستشار لاشين إبراهيم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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استقبلت أسرة الراحل المستشار لاشين إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، المعزين في الفقيد، في السرادق المقام أمام منزله بقرية ميت عاصم مركز بنها.

وتقدم العزاء نجلي الفقيد، وشقيقه المستشار مدحت لاشين، وباقي أفراد العائلة، حيث جرى استقبال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الحالي، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، وأحد أصدقاء الفقيد، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، ولفيف من رجال القضاء، وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والسلك القضائي من زملاء وتلاميذ الراحل ومحبية وأهالي القرية وأقارب الفقيد.

وسادت حالة من الحزن بين المعزين وأسرة الفقيد على رحيله، مؤكدين أنه لم يتأخر يوما عن مساعدة أيا من الأهالي والمواطنين طوال عمله في السلك القضائي على مدار سنوات طويلة.

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم لاشين من أبناء قرية ميت عاصم مركز بنها وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأصيب منذ 25 يوما بالكورونا وتم حجزه في مستشفي بالقاهرة على أجهزة التنفس الصناعي حتى أعلنت وفاته صباح امس وتوجه أقاربه لاستلام الجثمان، وجرى دفنه في مقابر العائلة في مسقظ رأسه.
الهجان وحسين وقاسم يقدمان العزاء في المستشار لاشين إبراهيم
الهجان وحسين وقاسم يقدمان العزاء في المستشار لاشين إبراهيم
الهجان وحسين وقاسم يقدمان العزاء في المستشار لاشين إبراهيم
الهجان وحسين وقاسم يقدمان العزاء في المستشار لاشين إبراهيم
الهجان وحسين وقاسم يقدمان العزاء في المستشار لاشين إبراهيم
الهجان وحسين وقاسم يقدمان العزاء في المستشار لاشين إبراهيم
الهجان وحسين وقاسم يقدمان العزاء في المستشار لاشين إبراهيم
الهجان وحسين وقاسم يقدمان العزاء في المستشار لاشين إبراهيم

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