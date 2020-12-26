وزير التعليم العالي يؤكد على الالتزام بانتظام الدراسة وأعمال الامتحانات والإجراءات الاحترازية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت، في رحاب جامعة الفيوم، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد لطيف أمين المجلس والسادة رؤساء الجامعات.

في بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة الفيوم على استضافتها جلسة المجلس اليوم وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي ومركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض بالإضافة إلى ملاعب الجامعة الجديدة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التي أقرها المجلس الاعلى للجامعات.

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية متابعة السادة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية مشددا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد. موجهًا الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على قرارته الخاصة بإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية بكامل طاقتها.

كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار على السادة رؤساء الجامعات آخر المستجدات التنفيذية المتعلقة بإنشاء الجامعات الاهلية الجديدة.

وتحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول بنك المعرفة ونشأته وكيفية استفادة الباحث المصري من هذه المكتبة الالكترونية ودورها في تعزيز مكانة البحث العلمي والأكاديمي بالجامعات المصرية، كما تناول خطط وزارة التربية والتعليم في تأهيل الطالب المصري وتسليحه بالعلم والتكنولوجيا من خلال استخدام أحدث الأدوات العلمية المتاحة، ووضع أكثر من معيار لقياس قدرات الطلاب التعليمية.

- استمع المجلس للعرض التقديمي المقدم من بنك المعرفة المصري بشأن نظام إدارة التعليم الالكتروني.

- استمع المجلس للعرض التقديمي المقدم من شركة MKCL بشأن برنامج إدارة الاختبارات الالكترونية.

-كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لتطوير المناهج بالجامعات المصرية المتعلقة بالزيادة السكانية ورفع درجة الوعي والانتماء بين طلاب الجامعات المصرية.

- قرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.

- في ضوء الكتاب الوارد من السيد الاستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم قرر المجلس عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات اجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب لأثنى عشر عاما في التعليم والاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بان الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

- قرر المجلس اعتماد قائمة الجامعات الأجنبية المتميزة في تخصصات الصيدلة والطب البشري وطب الأسنان والهندسة والدراسات التقنية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والآداب التي سوف يتم النظر في معادلة الشهادات التي تمنحها تلك الجامعات بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية على أن يتم تطبيق هذا القرار على الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج اعتبارا من العام الجامعي القادم 21-22.

-الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

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