فوز الزهور وتعادل الهلال والمصري السلومي بالقسم الثالث

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو - تصوير : أنور سعيد
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حقق الزهور الصاعد حديثا للقسم الثالث فوزة الأول في إفتتاح مباريات الجولة الأولي للمجموعة الثانية عشر ب مطروح موسم 2021/2020 علي فريق برج العرب بهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بملعب مركز شباب الهلال ليحصد أول ثلاث نقاط لة بالمجموعة.

وفي إطار مباريات نفس المجموعة تعادل فريق المصري السلومي مع فريق الهلال بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما بملعب المدينة الشبابية بأبوقير ليحصد كل فريف علي نقطة.

وتختتم مباريات المجموعة الأحد بمباراتين حيث يلتقي فريق شباب الضبعة مع فريق الشرطة بملعب المصنع الحربي بالأسكندرية، وفي المباراة الثانية يلاقي فريق الحرية فريق مطروح بملعب المدينة الشبابية بأبوقير وتقام المباراتين في الثانية والنصف.

ترتيب المجموعة الثانية عشر

1- الزهور 3 نقاط
2- الهلال نقطة
3- المصري السلوم نقطة
4- شباب الضبعة صفر
5- الشرطة صفر
6- الحرية صفر
7- مطروح صفر
8 -م. شباب الحمام صفر
9- برج العرب صفر

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