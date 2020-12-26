الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباتهم الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة سموحة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة للثالثة ببطولة الدوري العام.

وشهد المران، عقد باشيكو ، جلسة مع اللاعبين ، وتحدث عن اللقاء القادم، و أهميته ، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم من جهد الفترة المقبلة.

وأكد المدرب للاعبين ثقته في الجميع، في تقديم الأفضل خلال الفترة القادمة كما شرح لهم بعض الأمور الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها.

ووضع الجهاز الفني للفريق  برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين وتم التركيز على بعض الأمور التأهيلية والبدنية الخاصة، لرفع معدل اللياقة لدى الجميع، استعدادا للقاء القادم .

كما شارك مصطفى محمد مهاجم الفريق في جزء من التدريبات، واستكمل اللاعب باقي التدريبات بجيمانيزيوم النادي، ضمن البرنامج التدريبي الموضوع من قبل الجهاز الفني.

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