فوز بلقاس ونبروه وشربين ومياه الدقهلية بالقسم الثالث

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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إنتهت قبل قليل مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة التاسعة "الدقهلية" بدورى القسم الثالث حيث إستكملت مباريات الجولة بعدما تغلب أمس دقادوس على ميجاسبورت بهدف فى إفتتاح مباريات الجولة الرابعة.

وفي مباراة قمة الجولة الرابعة التي جمعت بين بايونيرز وضيفه بلقاس، تمكن فريق بلقاس، من تحقيق فوز غالى وثمين بهدف صالح موسى.

وتمكن اتحاد نبروه من تحقيق فوز كبير على حساب السنبلاوين بثلاثية نظيفة، بيكما نما واصل مياه الدقهلية إنتصاراته بعدما عاد بفوز ثمين من ملعب الأمير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق شربين فوزا عسيرا على حساب ضيفه كهرباء طلخا بهدفين مقابل هدف وحيد.

 فيما حسم التعادل السلبى مباراتى عمال المنصورة و المنزلة ، شبان بدواى والخيارية.

وخسر أمس ميجا من دقادقوس بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- نبروه ١٢ نقطة
٢- بلقاس ١٠ نقاط
٣- بايونيرز ٩ نقاط
٤- مياه الدقهلية ٩ نقاط
٥- شربين ٩ نقاط
٦- السنبلاوين ٦ نقاط
٧- ميجاسبورت ٦ نقاط
٨- عمال المنصورة ٤ نقاط
٩- المنزلة ٤ نقاط
١٠- منية سمنود ٣ نقاط
١١- كهرباء طلخا ٣ نقاط
١٢- دقادوس ٣ نقاط
١٣- شبان بدواى نقطتين
١٤- الخيارية ١ نقطة
١٥- الأمير ٠ نقطة

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