جومانا مراد تصاب بفيروس كورونا وتوجه نصيحة لجمهورها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد عن إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد ـ19»، موضحة خلال تصريحات إعلامية أن المسحة الطبية لكورونا جاءت إيجابية.

ووجهت جومانا مراد نصيحة لكل من تعامل معاها خلال الفترة الماضية أن يأخذ حظره، ويجري التحاليل اللازمة الخاصة بفيروس كورونا.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد، مسلسل خيانة عهد، الذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته بجانب يسرا كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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