حقيقة إصابة أحمد موسى بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نفى الإعلامي أحمد موسى، شائعات إصابته بفيرووس كورونا في الساعات القليلة الماضية.

وكتب "موسى" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "لكل من سأل عني طوال الساعات الماضية من داخل وخارج مصر، خالص شكري لكم على اهتمامكم، لست مصابًا بكورونا والحمد لله، ودعواتي لكل المصابين بالشفاء وأن يحفظ الله الجميع من هذا الوباء".

وتابع قائلا: "دائما الخونة واللجان التابعة للعصابة الإرهابية هي من تتمنى وتدعو وتشمت وتروج للشائعات، سوف أكون على الهواء في موعدي المعتاد السابعة مساء اليوم بإذن الله".

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