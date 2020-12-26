الزهور يتغلب على برج العرب في إفتتاح القسم الثالث بمطروح (صور)
السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:03 م
أنور سعيد
Advertisements
حقق فريق الزهور فوزا هاما على فريق مركز شباب برج العرب، بهدف نظيف، اليوم السبت، بالجولة الأولى للقسم الثالث في مطروح.
خاض الزهور اللقاء بتشكيل ضم، محمد موسي - حامد الجارح- احمد. محمد عبد الباقي- انور فرج - احمد منصور-محمد زين- عبد اللطيف عاطف -امين حسني - عبد المحسن علي - شادي خيري احمد - ابراهيم منتصر.
البدلاء، محمد عبد الفتاح _ محمد السيد _ مؤمن أشرف _ ادريس خميس _ محمد مبروك _ حماده خميس _ احمد رفعت _ محمد بسيوني _ ميسي _ هاني القاسمي _ عبود.
أدار اللقاء الحكم أحمد خضر ، عاونه احمد خلف مساعد أول، ومحمود حكيم مساعد تاني.
خاض الزهور اللقاء بتشكيل ضم، محمد موسي - حامد الجارح- احمد. محمد عبد الباقي- انور فرج - احمد منصور-محمد زين- عبد اللطيف عاطف -امين حسني - عبد المحسن علي - شادي خيري احمد - ابراهيم منتصر.
البدلاء، محمد عبد الفتاح _ محمد السيد _ مؤمن أشرف _ ادريس خميس _ محمد مبروك _ حماده خميس _ احمد رفعت _ محمد بسيوني _ ميسي _ هاني القاسمي _ عبود.
جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب الوسط عبد اللطيف عاطف، من ركلة جزاء بالدقيقة 25 للشوط الثاني، ليقود فريقة لأول ثلاث نقاط، بالموسم الجديد.
أدار اللقاء الحكم أحمد خضر ، عاونه احمد خلف مساعد أول، ومحمود حكيم مساعد تاني.