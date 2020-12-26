الزهور يتغلب على برج العرب في إفتتاح القسم الثالث بمطروح (صور)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
أنور سعيد
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حقق فريق الزهور فوزا هاما على فريق مركز شباب برج العرب، بهدف نظيف، اليوم السبت، بالجولة الأولى للقسم الثالث في مطروح.

خاض الزهور اللقاء بتشكيل ضم، محمد موسي - حامد الجارح- احمد. محمد عبد الباقي- انور فرج - احمد منصور-محمد زين- عبد اللطيف عاطف -امين حسني - عبد المحسن علي - شادي خيري احمد - ابراهيم منتصر.
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البدلاء، محمد عبد الفتاح _ محمد السيد _ مؤمن أشرف _ ادريس خميس _ محمد مبروك _ حماده خميس _ احمد رفعت _ محمد بسيوني _ ميسي _ هاني القاسمي _ عبود.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب الوسط عبد اللطيف عاطف، من ركلة جزاء بالدقيقة 25 للشوط الثاني، ليقود فريقة لأول ثلاث نقاط، بالموسم الجديد.

أدار اللقاء الحكم أحمد خضر ، عاونه احمد خلف مساعد أول، ومحمود حكيم مساعد تاني.
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