تعرف على تطورات الحالة الصحية لأمير كرارة عقب إصابته بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الفنان أمير كرارة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتصدر التريند عقب ذلك عبر محرك البحث "جوجل".

ويخضع الآن الفنان أمير كرارة للعزل المنزلي، ولبروتوكول وزارة الصحة الموضوع لعلاج فيروس كورونا.

ودعا له عدد كبير من نجوم الفن وعائلته وأبرزهم شقيقه، الذي تمنى عودته بقوة لجمهوره عقب شفائه من هذا الفيروس.

وكان الفنان أمير كرارة، قد نفى إصابته بكوروناوذلك عقب انتشار هذه الأنباء ولكنه قام بإجراء مسحة أخرى والتي بينت إصابته.

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