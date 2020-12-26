وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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اختتم قبل قليل، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الجولة التفقدية التى بدأت صباح اليوم السبت، وتم خلالها افتتاح وتفقد العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، بزيارة قرية زاوية صقر بمركز ابو المطامير إحدي قرى المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حيث تفقد اعمال رصف الطرق ورفع كفاءة 2 كوبري وصيانة مركز الشباب، وإحلال وتجديد شبكة الانارة، وانشاء محطة رفع ووصلات منزلية، ودعم شبكة مياه الشرب، وتطوير الوحدة البيطرية، والوحدة الصحية وتغطية ترع وعمل تكاسي للمصرف العمومي، وعمل شبكات أرضية للغاز، وشراء سيارة جمع قمامة وتنفيذ شبكة اتصالات، ورفع كفاءة عدد 43 منازل بتكلفة إجمالية 67 مليون جنيه.

وجدير بالذكر إن المرحلة الاولى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالبحيرة شملت ثمان قرى بنطاق المحافظة، وتضمنت تنفيذ 94 مشروعا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والري، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء 348.3 مليون جنيه.

حضر الجولة، الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، واللوا، وائل زغلول، رئيس مدينة أبو المطامير، وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وقيادات الوزارة والمحافظة، ومديرى المديريات والشركات والجهات المشاركة بالمبادرة.
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
وزير التنمية يختتم زيارته بالبحيرة بقرية زاوية صقر ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)

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