رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتب الأجنبية خدمة للباحثين وطلاب العلم غدًا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

ينظم جامعة الأزهر معرض للكتب الأجنبية بأسعار مخفضة للباحثين والطلاب وللطالبات بمقر كليتي: اللغات والترجمة بنين القاهرة، والدراسات الإنسانية بنات القاهرة بمدينة نصر. 


وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعرض سينظم بكلية اللغات والترجمة يومي: الأحد والإثنين المقبلين، وبمقر كلية الدراسات الإنسانية للبنات يومي: الثلاثاء والأربعاء المقبلين.


وأضاف نائب رئيس الجامعة أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب في قطاعات: مدينة نصر بنين وبنات، والدَّراسة، والتي ضمت أنواعًا مختلفة من الكتب العلمية والثقافية والاجتماعية والدينية.


مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة جامعة الأزهر على تنظيم هذه المعارض التي تخدم منسوبي الجامعة بمختلف المراحل والتخصصات؛ حيث تقدم خصومات كبيرة تشمل مختلف الإصدارات والمجالات.

أخبار تهمك

تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 19 ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقدم عرضاً جديداً لحسم صفقة سيرينو من صن داونز

منذ ساعة و 26 دقيقة

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ ساعة و 25 دقيقة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

منذ 33 دقيقة

الكشف عن موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 19 ساعة

بوكيتينيو يشترط على باريس سان جيرمان من أجل رحيل مبابي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

04:25 م

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

02:04 م

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

04:24 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن