لمدة يومان.. قافلة طبية للكشف المجاني بحي السلام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، تطلق غدًا وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة القاهرة قافلة طبية للكشف المجانى بالمحروسة بحى السلام.

وتضم القافلة التى تستمر يومي 27 ، و28 ديسمبر جميع التخصصات الطبية كالاطفال والباطنة والنساء والتوليد والانف والاذن والحنجرة والعظام والمسالك البولية والجلدية والجراحة والأسنان والقلب والرمد تحت اشراف نخبة من الاطباء المتخصصين، كما تضم القافلة صيدلية متخصصة لصرف كافة الأدوية المطلوبة للمرضى بالمجان إلى جانب خدمة عمل الأشعة والتحاليل.


 

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