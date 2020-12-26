"كوكا" يخضع لفحوصات جديدة في أوليمبياكوس

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:30 م
كوكا
كوكا
الفجر الرياضي
Advertisements
سيجري أحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني عددا من الفحوصات الطبية في الأسبوع القادم من أجل التأكد من تعافيه تماما من فيروس كورونا المستجد.

النجم المصري أصيب بفيروس كورونا خلال معسكر منتخب بلاده في نوفمبر الماضي حيث واجه الفراعنة توجو مرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وذكر موقع «فوس أونلاين» اليوناني أن اللاعب المصري مازال يعاني من تأثير إصابته بفيروس كورونا المستجد، في نوفمبر الماضي.

وتابع الموقع أن هناك راحة حصل عليها اللاعب من جانب ناديه حتى بداية العام الجديد مع وجود فحوصات طبية سيخضع لها في الساعات القادمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوكا رياضة اوليمبياكوس الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ ساعة

الكشف عن موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 4 ساعات

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 19 ساعة

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ 14 دقيقة

بوكيتينيو يشترط على باريس سان جيرمان من أجل رحيل مبابي

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقدم عرضاً جديداً لحسم صفقة سيرينو من صن داونز

منذ ساعة و 6 دقيقة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

02:04 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

03:33 م

تعرف على موعد كأس العالم للأندية

04:04 م

بوكيتينيو يشترط على باريس سان جيرمان من أجل رحيل مبابي

03:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن