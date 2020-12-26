"كوكا" يخضع لفحوصات جديدة في أوليمبياكوس

سيجري أحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني عددا من الفحوصات الطبية في الأسبوع القادم من أجل التأكد من تعافيه تماما من فيروس كورونا المستجد.





النجم المصري أصيب بفيروس كورونا خلال معسكر منتخب بلاده في نوفمبر الماضي حيث واجه الفراعنة توجو مرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وذكر موقع «فوس أونلاين» اليوناني أن اللاعب المصري مازال يعاني من تأثير إصابته بفيروس كورونا المستجد، في نوفمبر الماضي.





وتابع الموقع أن هناك راحة حصل عليها اللاعب من جانب ناديه حتى بداية العام الجديد مع وجود فحوصات طبية سيخضع لها في الساعات القادمة.



