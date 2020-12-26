التشكيل الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي والمقاولون في الدوري

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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أعلن الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الرابع بالدوري.

ويحل المقاولون العرب ضيفاً على الانتاج الحربي في الخامسة مساء اليوم على ملعب السلام.


تشكيل الانتاج الحربي:
أحمد يحيى - علي فتحي - معاذ الحناوي - محمد الشبيني - السيد الشبراوي - عبد الرحمن شيكا - محمد بازوكا - محمد فييرا - علاء سلامة - محمد عبد المجيد - باسم مرسي.


 تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسيني، حسن الشامي

خط الوسط: محمد مجلي، كريم مصطفى، وسيم النغموشي

خط الهجوم: أحمد شكري محمد عصام، محمد حمدي زكي.

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