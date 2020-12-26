أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، أن فريقه لا يعتمد على لاعب بعينه، وأبرز أن أحد أهدافه لعام 2021، هو أن يصبح منتخب "لا روخا" جاهزاً للفوز بالألقاب مرة أخرى.



من خلال مقطع فيديو نشره الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قدم إنريكي تقييماً للأشهر الماضية على رأس الإدارة الفنية للفريق الوطني، ومن بين أمور أخرى، تحدث عن عدد اللاعبين المتاحين للاختيار من بينهم، وظهور مواهب شابة والالتزامات الدولية المقبلة لإسبانيا.



وقال مدرب برشلونة السابق: "ربما لا يمكننا حصر هويتنا في تشكيلة بعينها، هذه ليست مشكلة، بل أعتقد أنها ميزة. نحن لا نعتمد على لاعب بعينه، أيا كان اللاعب الغائب، سنحاول إيجاد حلول"، وأبرز: "لدينا مجموعة واسعة من اللاعبين للاختيار من بينها".



وعن المواهب الشابة التي منحها الفرصة للعب لأول مرة بين صفوف المنتخب الأول، قال: "ما فعلوه في أنديتهم وفي الفئات الأدنى يدعوك بالفعل للمراهنة عليهم، يعجبني بشكل خاص أنني تمكنت من منحهم الفرصة"، مشيراً إلى أن "اللاعب الشاب يضيف أمورا مختلفة".



وأشار إلى أن "المنتخب في الوقت الحالي، عبارة عن مجموعة تتآلف من حوالي 35 لاعباً بينهم العديد من الشباب محدودي الخبرة، ولكن أيضاً مخضرمين لديهم خبرة واسعة وهذا يمكن أن يساعدنا".



كما حذر المدرب الإسباني من أن بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة ستكون صعبة، وأكد أنه يتطلع لمحو الذكرى السيئة التي يحملها المنتخب بعد أخر بطولتين شارك بهما دون نجاح (يورو 2016 بفرنسا وكأس العالم 2018 في روسيا).



وأضاف: "هدفنا هو أن نكون مستعدين للعودة إلى الفوز بالألقاب مرة أخرى. ولتحقيق ذلك يجب أن نتحلى بالشجاعة والجرأة، علينا أن نسعى لكل شيء منذ البداية وسنحاول القيام بذلك".



وقال المدير الفني لمنتخب إسبانيا: "في المكان الذي أريد أن أكون فيه، وأعمل على مشروع رائع ومثير يجب أن تتحقق فيه النتائج، هذا أمر يملأني وآمل أن أكون على مستوى هذا المنصب".