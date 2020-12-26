رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة نارية إلي الإخواني العميل حسام بهجت

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر
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وجه رواد السوشيال ميديا رساله ناريه إلي الاخواني العميل حسام بهجت.

وقال النشطاء: "هل بلغ انحطاط العملاء والخونة أن لا يراعوا حرمة الموت المقدسة عند المصريين منذ أن علموا العالم أجمع أن الخلاف يتوقف وينتهي عندما ننتقل إلى دار الحق..هل هذا معقول؟الا توجد ذرة من الأخلاق لدي هؤلاء السفلة".


واكدت النشطاء"أنة لم تمر ساعات على وفاة المستشار الجليل لاشين ابراهيم..ثم نجد حسام بهجت يتطاول على احد شيوخ القضاء بدون وازع من أخلاق أو ضمير أو دين".

وتسأل النشطاء "كيف نترك هذا السافل وأمثاله دون اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد من يتطاولون على رموز الدولة ومؤسساتها..بل إن الأمر يتعدي ذلك وهو النيل من شخص غادر عالمنا ولا يمكنه الدفاع عن نفسه أمام غدر العملاء والخونة".

واختتم النشطاء "حسام بهجت من يملأ السوشيال ميديا كذبًا وزوار وبهتانا حول تعرضة للتضييق والاضطهاد.. نقول له ولامثالة أن تواجدة على تراب هذا الوطن طليقا هو عار لا يحمية إلا أن يلقى في السجن جزاء لجرائمه في حق مصر والمصريين".

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