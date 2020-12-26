سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي تعافي الثلاثي، وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من الإصابة التي منعتهم من المشاركة في المباريات مع الفريق خلال الفترة الماضية.





وأوضح مدير الكرة أن «الثلاثي» بات سليما وجاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءاً من اليوم، بعدما تخلصوا من إصابتهم، وانتهاء برنامجهم التأهيلي، وشارك الثلاثي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





وغاب وليد سليمان ومروان محسن عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية؛ بسبب آلام الركبة، بينما غاب الشحات بعد إجرائه عملية في أصبع القدم.





ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.



