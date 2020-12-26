فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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شهدت مباريات الجولة الخامسة للقسم الثالث (المجموعة العاشرة) فوز غزل شبين على فريق مركز شباب ديرب نجم بهدفين دون رد، سجلهما اسلام فرج بالشوط الأول، والبديل محمد عبد الغني بالشوط الثاني.

بدأ الغزل اللقاء بتشكيل محمد ابو علي أوسه وأحمد قاسم ومصطفى عادل كولا ورفعت دياب ومحمود براني وأحمد يحيى ومحمود عبد النعيم جرودو واسلام فرج ومحمد جمال حدوته وفتحي جمال وعلاء السعيد.

وحقق ميت خلف فوزا مثيرا وغاليا على حساب منوف، بهدفين دون رد، سجلهما، السيد العجوز بالدقيقة 44 للشوط الأول من ضربة رأس، وأضاف أحمد صقر الهدف الثاني بالدقيقة 90، وقبل ختام اللقاء حصل منوف على ركلة جزاء سددها اللاعب حسام الخولي، وتصدى لها الحارس مصطفى شيكو.

لعب ميت خلف اللقاء بتشكيل ضم، مصطفى شيكو، السيد العجوز، هاني شاكر، اسلام غباشي، أحمد بدر بندق، ربيع طنطاوي، حماده بخيت، عصام شحاته، أحمد صقر، عبد الله ابراهيم لالا، محروس عبد المولي.

البدلاء، محمد علام، مصطفى عادل فتحي، أحمد صلاح عفيفي، يوسف هاني، أحمد خليل فيلكس، محمد طلعت، محمد أشرف دنيا، أحمد أشرف الشوربجي.

وحصل على بطاقات صفراء ابراهيم راشد والحارس محمود ربيع، والبديل فيكتور، من منوف، كما حصل من ميت خلف احمد صقر واسلام غباشي.

وأسفرت باقي المواجهات عن فوز فاقوس على أبو كبير، 3-0 سجلهم شاهين عبد العزيز وأحمد عبد الله بالشوط الأول، وعلي محجوب بالشوط الثاني.

وفاز ابو حماد على عرب الرمل 2-0 سجلهم صلاح خطاب ومحمد عبد البصير بالشوط الثاني.

ولم تقام لقاء نادي ديرب ومركز شباب تلا، لتأخر وصول الإسعاف، ليتم إحتساب اللقاء لصالح تلا طبقاً للائحة.

وفي موقعة مثيرة تعادل الشرقية على ملعبه مع بلبيس بهدف لكل منهما، حيث شجل كريم مسعد التقدم لبلبيس ، وقبل ختام الشوط الأول أدرك الشرقية التعادل عن طريق أحمد عبد الغني.

وحسم التعادل السلبي لقاء مركز شباب عرابي ونظيرة مركز شباب بطا، بدون أهداف، وحصل ميت خاقان على راحه.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- الشرقية 13 نقطة
2- فاقوس 12 نقطة
3- تلا 12 نقطة
4- بلبيس 11 نقاط
5- ميت خلف 10 نقاط
6- ميت خاقان 7 نقاط
7- منوف 6 نقاط
8- ابو حماد 9 نقاط
9- غزل شبين 5 نقاط
10- أبو كبير 4 نقاط
11- بطا 3 نقاط
12- ديرب نجم 3 نقاط
13- عرب الرمل نقطتين
14- شباب عرابي نقطة وحيدة
15- شباب ديرب بلا نقاط

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