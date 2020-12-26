شباب الصحفيين : أين حرمة الموت يا حسام بهجت.. تهاجم قاضي رحل عنا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر
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وجهت جبهة شباب الصحفيين رساله ناريه إلي الناشط الوهمي حسام بهجت قائلة:هل بلغ انحطاط العملاء والخونة أن لا يراعوا حرمة الموت المقدسة عند المصريين منذ أن علموا العالم أجمع أن الخلاف يتوقف وينتهي عندما ننتقل إلى دار الحق..هل هذا معقول؟الا توجد ذرة من الأخلاق لدي هؤلاء السفلة.. مؤكدة الجبهة علي أنة لم تمر ساعات على وفاة المستشار الجليل لاشين ابراهيم..ثم نجد حسام بهجت يتطاول على احد شيوخ القضاء بدون وازع من أخلاق أو ضمير أو دين

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:كيف نترك هذا السافل وأمثاله دون اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد من يتطاولون على رموز الدولة ومؤسساتها..بل إن الأمر يتعدي ذلك وهو النيل من شخص غادر عالمنا ولا يمكنه الدفاع عن نفسه أمام غدر العملاء والخونة

اضاف طوالة: حسام بهجت من يملأ السوشيال ميديا كذبًا وزوار وبهتانا حول تعرضة للتضييق والاضطهاد.. نقول له ولامثالة أن تواجدة على تراب هذا الوطن طليقا هو عار لا يحمية إلا أن يلقى في السجن جزاء لجرائمه في حق مصر والمصريين

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