إغلاق طريق القصير اتجاه قفط بسبب التقلبات الجوية

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أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور طريق القصير اتجاه قفط لوجود سيول.





وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد الأمني بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.





وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.