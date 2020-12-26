وفاة عريف شرطة بأزمة قلبية داخل ميكروباص أثناء توجهه للشرقية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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توفي عريف شرطة بوحدة المجازر بمدينة شبين القناطر، السبت، داخل سيارة ميكروباص متجها إلى منزله بمنطقة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

كشفت التحريات أن الركاب وقائد السيارة فوجئوا بوفاته أثناء جلوسه في السيارة ونقلوه لمستشفى شبين القناطر، التي أكدت وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية وصرحت النيابة بدفن الجثة.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية إخطارًا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد وفاة راكب أثناء جلوسه في سيارة أجرة في شبين القناطر.

وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المتوفي يدعى «علي.ع.ر» 35 عاما، عريف شرطة بوحدة مجازة شبين القناطر وأنه أثناء توجهه إلى منزله بمنطقة منيا القمح بالشرقيه استقل سيارة ميكروباص وعقب دخوله السيارة توفى اثناء جلوسه وقام الركاب والسائق بنقله للمستشفى وتبين وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

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