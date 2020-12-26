نائب بالبرلمان: سوف نستكمل البنية التشريعية التى تتوافق مع دستور 2014

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب القادم للفصل التشريعى الثانى، عليه مسئوليات كبيرة، من أجل تلبية طموحات الشعب المصرى الذى كان له دورًا بارزًا بعد منح صوته للنواب فى ثقة نعتز بها جميعًا.

وأكد عبد العزيز، خلال حفل الاستقبال الذى تقييمه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى: "أننا سوف نستكمل البنية التشريعية التى تتوافق مع دستور 2014، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قانون الادارة المحلية الذى يجب التوافق علية من أجل مواجهة كافة المشاكل التى تواجه المجتمع المصرى".


وتابع عبدالعزيز: "بصفتى عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فهناك ملف كامل سوف أطرح من خلاله رؤيتى سواء داخل اللجنة المختصة، أو تحت قبة البرلمان، خاصة وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال حقوق الإنسان سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وبالرغم من ذللك نجد هجمة شرسة ضد مصر من خلال ادعاءات كاذبة بمنطق مسيس لابد من مجابهتها بالحوار والمنطق والأسانيد، لأنه لايوجد لدينا ما نخفيه فى ملف حقوق الإنسان".

واضاف عضو مجلس النواب: "الأغلبية فى أى برلمان تستطيع أن تحكم، وقادرة على إقرار أى تشريعات، ولكن البرلمانات القوية تسعى دائمًا إلى الحوار بين الأغلبية والأقلية والمستقلين، لإثراء الحوار، ولضمان النجاح والتوافق على القضايا المصيرية التى تهم الدولة والمجتمع، كما أن الأغلبية دائما ما تكون فى حاجة إلى الأقلية والمستقلين فى الموافقة على القوانين التى تحتاج إلى أغلبية الثلثين".

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