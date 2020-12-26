تعرف على موعد كأس العالم للأندية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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ينتظر عشاق كرة القدم بصفة عامة، وجماهير النادي الأهلي بصفة خاصة، إنطلاق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في قطر، في شهر فبراير من العام 2021.


وستقام بطولة مونديال الأندية لعام 2020، من يوم الإثنين الأول من فبراير المقبل، حتي يوم الخميس 11 من نفس الشهر، حيث تغير موعدها المحدد في شهر ديسمبر الحالي، إلي فبراير 2021.


وسيشارك سبع فرق في هذه البطولة العالمية، وهم أبطال القارات، علي رأسهم بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل أفريقيا.


بالإضافة إلى الدحيل القطري بطل الدوري القطري، وصاحب الأرض، وأولسان هونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وتيجريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف.


في انتظار بطل امريكا الجنوبيه، حيث من المقرر إقامة نهائي كأس ليبرتادوريس يوم 30 يناير 2021 في البرازيل.


يذكر ان القرعة ستقام يوم 19 يناير المقبل، في العاصمة السويسرية زيورخ، ويضرب الأهلي موعدًا في دور ربع النهائي مواجهة من العيار الثقيل أما الفائز من الدحيل وأوكلاند سيتي أو أولسان هونداي أو تيجريس أونال.

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