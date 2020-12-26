العراق يلاحق مطلقي الصواريخ على الأهداف الحيوية في بغداد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:57 م
الجيش العراقي
الجيش العراقي
وكالات
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أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، تكثيف الجهد الاستخباري لملاحقة مطلقي الصواريخ ومتابعة التنظيمات التي تحاول أن تسيء إلى الوحدات والأهداف الحيوية في بغداد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس الماضي، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد.

 

وفي وفت سابق، تعرضت المنطقة المحيطة بسفارة الولايات المتحدة في بغداد لهجومين قبل قليل، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

 

وأفادت القناة، بأن منظومة دفاع تابعة للسفارة الأميركية في بغداد تسقط صاروخين استهدفا محيطها.

 

وبعد هذا الهجوم بوقت قصير، تعرضت المنطقة المحيطة للسفارة الأمريكية لهجوم صاروخي ثان.

 

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مطلقي الصواريخ العراق اعتقال أحد مطلقي الصواريخ

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