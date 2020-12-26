ليس كورونا فقط.. 7 أوبئة طاردت العالم في 2020 (حصاد)



في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير.



وفي مارس 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها باتت تعتبر فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19" والذي يتفشّى في مختلف أرجاء العالم "وباء عالميا".



فيروس هانتا



بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ظهر فيروس جديد في مدينة ووهان الصينية يدعي فيروس هانتا وهو فيروس ينتقل عن طريق لمس روث الفئران.





فيروس زيكا



كما شهد عام 2020، ظهور فيروس "زيكا" وذلك بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس "زيكا" في البرازيل من جديد خلال هذه الآونة، كما أكد الأطباء بمستشفى الولادة في دبلن فى ايرلندا عن تسجيل أول حالة موثقة لطفل ولد بعدوى فيروس زيكا الخلقي، في عام 2016.



وينتقل مرض فيروس زيكا عن فيروس بشكل أساسي عن طريق بعوض، الذي يعض خلال النهار، ولا تظهر أعراض على معظم المصابين، وظهر بشكل مفاجئ في عدد كبير من دول أمريكا الجنوبية، لكن تغير ذلك في عام 2016، عندما بدأ الفيروس في الانتشار بشكل متفجر على حد تعبير منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت عدم اختفاء الفيروس في أي وقت قريب.



مرض كاواساكي



وظهر مرض يدعي كاواساكي أو ما يعرف بـ"المتلازمة السامة"، التي تصيب الأطفال دون سن الخامسة في عدد من دول العالم خلال هذه السنة.





الطاعون الدبلي



كما ظهر فيروس الطاعون الدبلي في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين، وهو مرض حيواني المنشأ وينتشر بين القوارض الصغيرة "الفئران والجرذان" والبراغيث، وتنتقل عدوى المرض الى الانسان عن طريق البراغيث، وينتشر هذا المرض من دولة الى اخرى عن طريق الفئران التي تنتقل بواسطة وسائل النقل، ويمكن الوقاية منه من خلال مراعاة النظافة العامة والتحكم في تكاثر الفئران وانتشارها.



طاعون الخنازير



وفي روسيا، ظهر طاعون الخنزير وبالتحديد في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي، ما أدى إلى فرض الحجر الصحي في عدد من مناطق الإقليم، وهناك نحو 50 بؤرة لطاعون الخنازير الإفريقي في إقليم بريموريه تم رصدها منذ صيف عام 2019، وجرى التخلص من البؤرة الأخيرة في أبريل الماضي، لكن حالات الإصابة عادت منذ يونيو الماضي.



مرض السالمونيلا



ظهرت عدوى معدية تدعي "السالمونيلا"، في أغسطس 2020، أصابت 400 شخص في أكثر من 30 ولاية أمريكية، وذلك نتيجة البصل الأحمر، ومعظم حالات مرض السالمونيلا، تكون خفيفة السريان، ولكن هناك بعض الحالات يتعافى من هذا المرض بدون علاج خاص، وخاصًا عند كبار السن والأطفال، يمكن أن يصبح الجفاف المرتبط بهذا المرض حادا ومهددا للحياة.





يمكن أن نطلق على عام 2020 أنه عام الفيروسات والأوبئة، حيث شهد العالم خلال تلك السنة ظهور فيروسات جديدة أو قديمة وظهرت مرة آخرى بإصابة مواطنين بها حول العالم، ولعل أبرز تلك الفيروسات كان وباء كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".كورونا "كوفيد-19"