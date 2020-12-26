غدا .. قطع المياه عن 3 مناطق بشبين القناطر لإصلاح عطل مفاجئ

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أعلنت شركة مياه القليوبية، أنه نظرا لحدوث عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500مم، زهر مرن، بمدينة شبين القناطر، تقرر قطع المياه عن مناطق الوكلاء، والدلتا، وعزبة أبو خضرة، غدا الأحد، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا.



وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة، وستوفر الشركة سيارات مياه نقية صالحة الشرب خلال تلك الفترة.