مصطفى محمد يصر على الاحتراف والرحيل عن الزمالك

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
وصل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وذلك للإجتماع بالرئيس التنفيذي لقطاع كرة القدم أيمن يونس.


وكانت الأيام السابقة قد شهدت نشوب أزمة كبيرة بين المهاجم الدولي ولجنة الكرة بالزمالك بسبب رفضها رحيله لسانت إيتيان الفرنسي الامر الذي جعله يغيب عن التدريبات.


وشهد الموسم الماضي تألق مصطفى محمد حيث نجح في قياده القلعة البيضاء لنهائي دوري أبطال أفريقيا قبل الهزيمة من الأهلي في نهائي القرن بهدف واحد مقابل هدفين.

أخبار تهمك

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

فوز الغزل وميت خلف وأبو حماد وفاقوس بالقسم الثالث

منذ 12 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقدم عرضاً جديداً لحسم صفقة سيرينو من صن داونز

منذ ساعة

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ 33 دقيقة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

بوكيتينيو يشترط على باريس سان جيرمان من أجل رحيل مبابي

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

02:04 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

03:33 م

تعرف على موعد كأس العالم للأندية

04:04 م

بوكيتينيو يشترط على باريس سان جيرمان من أجل رحيل مبابي

03:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن