الهند تعتقل أكثر من 75 زعيما سياسيا وناشطا في إقليم كشمير

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:44 م
الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
وكالات
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اعتقلت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أكثر من 75 زعيمًا سياسيًا وناشطًا في إقليم كشمير، بعد الانتخابات المحلية.

 

وأفدت وكالة رويترز، بأن ذلك جاء بهدف منع الاضطرابات، عقب فوز تحالف للأحزاب السياسية الإقليمية بالانتخابات المحلية.

 

ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤول كبير في الشرطة، إن "الاعتقالات الأخيرة، التي شملت شخصيات، من بينها زعماء انفصاليون وأعضاء من تنظيم الجماعة الإسلامية المحظور، هي إجراءات احترازية".

 

وكان عمران نبي دار، المتحدث باسم المؤتمر الوطني، وهو حزب إقليمي وعضو رئيسي في التحالف، قال إن الاعتقالات من شأنها "تقويض حكم الشعب".

 

وقد شدد رئيس المؤتمر الوطني، عمر عبد الله، على أن "فوز التحالف يبرز عدم تقبل سكان كشمير لقرار مودي (رئيس وزراء الهند) إنهاء الوضع الخاص للإقليم".

 

ويذكر أن انتخابات المجلس المحلي، التي اختتمت الأسبوع الماضي، أول ممارسة سياسية من نوعها، منذ ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، العام الماضي، الوضع الخاص للإقليم، الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه، وتديره الهند، حيث أطلقت نيودلهي حملة على المعارضة، واعتقلت المئات لقمع الاحتجاجات ومواجهة أعمال العنف، وفقا للوكالة.

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كشمير الهند اعتقال اكثر من 75 زعيم

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