محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف طريق عزبة أفندنيا بشبرا الخيمة بتكلفة 5 ملايين جنيه

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تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندس محمد إسماعيل مدير مديرية الطرق أعمال رصف طريق عزبة أفندنيا بشبرا الخيمة بطول 1.2 كليو بتكلفة 5 مليون جنيه والذي يعد محورا مروريا مهما وطريق بديل لشركات البترول ليفتح شرايين جديدة بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول بدءا من نزلة الخصوص وحتي نهاية منطقة مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة حيث أكد المحافظ أنه بعد الإنتهاء من اعمال الرصف سيساهم الطريق في الحد من الكثافات المرورية بالطريق الرئيسي وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.

يذكر أنه جارى أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بتكلفة 90 مليون جنيه، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وجاري أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضارى لائق، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعوق الحركة المرورية.