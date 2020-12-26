ماينز ينتظر حتى نهاية الكريسماس لحسم مصير مدربه

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماينز أن يان موريتز ليشته سيظل في منصب المدير الفني حتى نهاية فترة إحتفالات الكريسماس.


وكان ماينز قد ودع مناسبات بطولة كأس ألمانيا على يد فريق نادي بوخوم الأمر الذي أدى إلى تراجع آمال ليشته في البقاء بمنصبه خاصةً أنه حصد ستة نقاط فقط خلال إحدى عشر مباراة تحت قيادته.


وشهدت الفترة القليلة الماضية خسارة ماينز أمام أريمنيا بيلفيلد وكولون والتعادل مع هيرتا برلين ليحتل الفريق المركز السابع عشر قبل الأخير في المسابقة.

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