بوكيتينيو يشترط على باريس سان جيرمان من أجل رحيل مبابي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه من المتوقع أن يكون ريال مدريد الإسباني قريبًا من التعاقد مع أحد نجوم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وألمح موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن الفرنسي كيليان مبابي يرفض التجديد مع باريس سان جيرمان ويخطط للإنضمام إلى ريال مدريد قبل نهاية عقده في صيف 2022.


وأشار الموقع الإسباني إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت إقالة الألماني توماس توخيل من تدريب باريس سان جيرمان واستبداله بالأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق.


وأوضح الموقع الإسباني أن بوكيتينو يعلم جيدًا موقف مبابي من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وأنه مستعد للموافقة على بيع مبابي إلى ريال مدريد لكن بشرط نجاح مسئولو باريس سان جيرمان في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين نجم هجوم توتنهام الإنجليزي ليكون بديلاً للنجم الفرنسي.


وأفاد الموقع الإسباني بأن هاري كين كان قد صرح هذا العام بأنه سيفكر في الرحيل عن توتنهام إذا لم يرى أن الفريق يتطور ويسير في الطريق الصحيح.


ونوه الموقع الإسباني أن هاري كين سبق له أن تألق تحت قيادة بوكيتينو في توتنهام ووصلا معًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة 2019 الذي توج به ليفربول الإنجليزي.

أخبار تهمك

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 19 ساعة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

سان جيرمان سيوافق على رحيل مبابي من أجل هذا المهاجم

منذ ساعة و نصف

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يقدم عرضاً جديداً لحسم صفقة سيرينو من صن داونز

منذ ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ نصف ساعة

بوكيتينيو يشترط على باريس سان جيرمان من أجل رحيل مبابي

منذ أقل من ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

02:04 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

03:33 م

تعرف على موعد كأس العالم للأندية

04:04 م

بوكيتينيو يشترط على باريس سان جيرمان من أجل رحيل مبابي

03:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن