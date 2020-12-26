اسعار النفط العالمية .. خام برنت يسجل 51.2 دولار للبرميل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:12 م
النفط
النفط
وكالات
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سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت حوالي 51.20 دولار للبرميل  وذلك عند التسوية الجمعة، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  48.12 دولار للبرميل.
 
وقال نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستدعم زيادة إنتاج نفط المجموعة المعروفة باسم أوبك+ بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من فبراير في القمة المقرر انعقادها الشهر القادم لكبار منتجي النفط العالمي وفقا لرويترز. 
 
ويجري تداول أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل، بعد أن تعرضت لضغوط هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن السلالات الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا ستؤدى إلى انخفاض الطلب على الوقود.
 
وفى تصريحات، الجمعة، قال نوفاك إن موسكو ترى أن سعر النفط بين 45 و55 دولارا للبرميل المستوى الأمثل الذى يسمح بتعافي إنتاجها من الخام، الذي جرى خفضه بشكل كبير في إطار اتفاق إمدادات أوبك+.
 
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو فى المنظمة على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

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