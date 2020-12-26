سان جيرمان سيوافق على رحيل مبابي من أجل هذا المهاجم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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أصبح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير السابق، علي مقربة من تولي تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.


وكان باريس سان جيرمان أقال مدربه توماس توخيل أمس الخميس، وسيكون بوتشيتينو خلفًا له في قيادة فريق عاصمة النور.


وحسب موقع "ديفنسا سينترال" الإسباني، فإن بوتشيتينو لن يمانع من رحيل نجم الفريق كيليان مبابي في نهاية الموسم الجاري، إلي ريال مدريد.


وأوضح الموقع: سيوافق المدرب الجديد بوتشيتينو علي رحيل المهاجم الفرنسي، مقابل التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.


ويعرف بوتشيتينو قدرات هاري كين من خلال عملهم معًا في السبيرز، وفي ظل رغبة الأخير علي خوض تحدٍ جديد من أجل التتويج بالألقاب.

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